نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في شهر واحد فقط.. “ابتدينا” لعمرو دياب يتخطى 200 مليون استماع ويحقق أرقامًا قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل ألبوم “ابتدينا” للهضبة عمرو دياب تحقيقه لأرقام استثنائية على منصات الاستماع الرقمية، حيث تجاوز حاجز 200 مليون استماع في شهره الأول فقط، موزعة بين أكثر من 104 ملايين استماع عبر YouTube Music، و66 مليونًا عبر منصة أنغامي، وأكثر من 30 مليون استماع على سبوتيفاي، وذلك بخلاف المبيعات على Apple Music وiTunes.

وسجل الألبوم رقمين قياسيين جديدين على منصتين عربيتين وعالميتين كأول ألبوم عربي يتجاوز 30 مليون استماع على سبوتيفاي خلال شهره الأول

بالإضافة إلى كونه أول ألبوم عربي يحقق 66 مليون استماع على أنغامي خلال نفس الفترة.

الجدير بالذكر أن النجم عمرو دياب أحيا مساء الجمعة الماضية حفلا هو الأضخم ضمن فاعليات مهرجان العلمين.

وكشفت منصة تذكرتي المسئولة عن تذاكر الحفل بأن حفل عمرو دياب حقق أعلى حضور جماهيري في المهرجان.

يُذكر أن ألبوم “ابتدينا” يضم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعاون فيها عمرو دياب مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، ولاقى تفاعلًا واسعًا منذ طرحه.