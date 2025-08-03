نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يوجه رسالة حب لجمهوره عن 220 يوم من الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان كريم فهمي فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصية الستوري معبرا فيه عن سعادته بنجاح الأربع حلقات الأولى من مسلسل ٢٢٠ يوم الذي يعرض على منصة شاهد.

ووجه فهمي رسالة حب لجمهوره بالفيديو قائلا "أنا سعيد بردود الأفعال اللي جتلي عن أول ٤ حلقات ومستني رأيكم للي متفرجش".

وشوق كريم فهمي جمهوره للحلقات القادمة لما تحمله من مفاجآت في الأحداث.

وتصدرت الحلقات الأولى من مسلسل 220 يوم تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى منه حصريا على منصة شاهد.

أشاد الجمهور بثنائية كريم فهمي وصبا مبارك في المشاهد،وتدور أحداث “220 يوم” حول قصة زوجين، يؤدي دوريهما النجمان كريم فهمي وصبا مبارك، يواجهان تحديات يومية معقدة تضع علاقتهما تحت اختبار حقيقي في إطار درامي إنساني مشوق.

يتكون المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم حنان سليمان التي تقدم دور والدة كريم فهمي، وعايدة رياض في دور خالته، إلى جانب علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة.



المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.