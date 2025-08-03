نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء حامد: تراجع الكواكب يُنذر بمرحلة حرجة.. وأغسطس يحمل مفاجآت كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يُجسّد ترجمة حقيقية لرؤية فلكية دقيقة، أثبتت خبيرة الطاقات وعلم الفلك وفاء حامد مرةً جديدة دقة توقعاتها بعد تحقق سلسلة من الأحداث التي كانت قد أعلنت عنها مطلع عام 2025، خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية.

فقد توقعت وفاء أن يشهد شهر مايو نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، وهو ما تحقق بالفعل؛ إذ ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.4 درجات مناطق مختلفة من مصر يوم 10 مايو، مركزه شمال مدينة رشيد، تلاه هزة أرضية جديدة في مدينة كريت باليونان يوم 14 من الشهر ذاته، هذه الأحداث الزلزالية جاءت مطابقة لما حذّرت منه مسبقًا ضمن سلسلة توقعتها حول حركة الأرض خلال هذا الشهر.

وخلال حديثها آنذاك، أكدت وفاء حامد أن عام 2025 سيكون عامًا استثنائيًا من حيث التحولات الجذرية والكوارث الطبيعية، واصفةً إياه بـ "عام البقاء للأقوى والأذكى"، حيث توقعت ظهور موجات تسونامي وزلازل عنيفة، وقد تحققت هذه التوقعات في أكثر من موقع عالمي، أبرزها الكارثة الطبيعية التي شهدتها روسيا.

كما أشارت حامد إلى أن حرائق ستندلع في عدة مناطق حول العالم خلال هذا العام، وهو ما وقع بالفعل؛ فقد اندلع حريق ضخم في مدينة السلط الأردنية نتيجة ماس كهربائي، إلى جانب أربع حرائق كبرى شهدتها مصر، أبرزها حريق سنترال رمسيس الشهير.

أما على الساحة الفنية، فقد توقعت وفاء أن يشهد عام 2025 كشفًا للحقائق عن بعض الشخصيات العامة، وانفصال عدد من المشاهير، وهو ما تجسّد لاحقًا في أزمات مفاجئة وعلنية عاشها عدد من نجوم الفن، ما بين انفصالات صادمة وفضائح إعلامية.

وفي أحدث قراءة فلكية لها، أشارت وفاء إلى أن التراجعات الكوكبية التي بدأت منتصف يوليو سيكون لها أثر عالمي كبير؛ حيث تراجع كوكب زحل – المعروف بـ "المعلم الصارم" – في برج الحوت بدءًا من 14 يوليو، وتراجع عطارد في برج الأسد منذ 15 يوليو، وهو كوكب "الأعمال والأعطال"، إضافة إلى تراجع بلوتو في برج الدلو، وهو كوكب "الهدم والبناء".

وتوقعت الخبيرة أن يتسبب تواجد كوكب المريخ – "كوكب النار" – في برج العذراء ثم انتقاله إلى برج الميزان بدايةً من 6 أغسطس، في موجة جديدة من الأحداث الحادة، من بينها مزيد من الحرائق والزلازل، إلى جانب انقطاع في خدمات الاتصالات والإنترنت، ومشاكل في الأنظمة المصرفية، بالإضافة إلى استمرار انكشاف الأزمات المرتبطة بعدد من المشاهير خلال الشهر الجاري.