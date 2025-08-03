نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مالك يتعاون مع سلمى أبو ضيف في فيلم إيجي بست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعاون الفنان أحمد مالك مع سلمي أبو ضيف في عمل فني جديد يحمل اسم إيجي بست، وجاري التعاقد مع باقي ابطال العمل.

ابطال فيلم إيجي بست

ويشارك في بطولة فيلم إيجي بست كلا من أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، محمد عبده، مروان بابلو، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم، وإنتاج ذا بلانت ستوديوز.

أحدث أعمال سلمى أبو ضيف

ومن ناحية اخري، تعود سلمى أبو ضيف إلى الساحة الفنية بقوة من خلال 3 أعمال جديدة آخرى، إذ انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم هيبتا 2، وبدأت تصوير فيلم إذما، بطولة أحمد داود، على أن تبدأ قريبًا تصوير مسلسل بنج كلي، الذي يجمعها بـ دياب.

آخر أعمال أحمد مالك

وكان آخر أعمال أحمد مالك هو فيلم 6 أيام، من بطولة آية سماحة، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم مالك عماد وفؤاد محسن، والعمل من تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

وايضا شارك في مسلسل ولاد الشمس مع طه دسوقي، والذي عرض في رمضان الماضي، وناقش قصة حياة قاسية عاشها شابين داخل دار أيتام وهما ولعة ومفتاح، بعد إجبارهما على السرقة والنصب من قبل مدير الدار فيقرران التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

بينما كان آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذي عُرض في النصف الأول من رمضان 2024، وناقش العديد من القضايا ومنها تأثير السوشيال ميديا على حياتنا والابتزاز الإلكتروني.