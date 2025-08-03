نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت المقبل.. انطلاق أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لشاشة قناة DMC عبر حسابها بموقع انستجرام، عن عرض أولى حلقات حكاية فلاش باك من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

موعد انطلاق أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومن المقرر عرض أولي حلقات حكاية فلاش باك علي قناة DMC يوم السبت المقبل، الموافق 9 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تفاصيل أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتعد حكاية فلاش باك هي أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والعمل من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، تتكون كل حكاية منها من 5 حلقات فقط.

برومو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

سبق، وطرحت شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري، خلال الأيام الماضية البوستر والبرومو الرسمى الأول للعمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر أغسطس المقبل، وظهر في البرومو عدد من النجوم المشاركين في الحكايات المختلفة.

حكاية فلاش باك

ويقوم ببطولة حكاية فلاش باك أحمد خالد صالح، وتشاركه مريم الجندي، خالد أنور، وسالي حماد، والحكاية من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم، إنتاج كريم أبو ذكرى.

حكاية هند

وتقدم ليلى أحمد زاهر أول أعمالها بعد الزواج من خلال حكاية هند، ويشاركها البطولة حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، حنان سليمان، أحمد شاهين، عزت زين، ومن إخراج خالد سعيد.

حكاية ديچافو

بينما يشارك في بطولة حكاية ديچافو شيري عادل إلى جانب أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، وعمرو وهبة، والحكاية من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

حكاية Just You

أما حكاية Just You بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبدالمنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

حكاية بتوقيت 2028

ويشارك في بطولة حكاية بتوقيت 2028 كل من هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، وكريم عبدالجواد، من تأليف نسمة سمير وإخراج جمال سعيد.

حكاية الوكيل

ويشارك في بطولة حكاية الوكيل مراد مكرم، محسن محي الدين، إسلام خالد، محمد طعيمة، أميرة الشريف، بسنت النبراوي، أحمد فهيم، نورا عبد الرحمن، وتامر فرج، وهي من تأليف محمد الدسوقي رشدي وإخراج محمود زهران.

حكاية نور مكسور

كما يجري حاليًا التحضير لآخر حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، وهي حكاية نور مكسور، من إخراج محمود زهران، وجاري التعاقد مع أبطالها.