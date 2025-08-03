نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمتها الأخيرة.. رزان مغربي بفستان كروشه مكشوف البطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة رزان مغربي قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت جمهورها بفيديو جديد لها لتطمئنهم عليها بعد إصابتها إثر سقوط مفاجئ للسقف أثناء استعدادها لتقديم إحدى الفقرات في حفل.

إطلالة رزان مغربي في أحدث ظهور لها

و أطلت رزان مغربي بفستان من قطعتين مكشوف البطن من الكروشيه يدمج اللونين الأبيض والأسود، ارتدت قبعة بيضاء مكتوب عليها اسمها.

أزمة رزان مغربي

سبق، تعرضت الفنانة اللبنانية رزان مغربي لكدمات وجروح خطيرة في الرأس بعدما سقط علي رأسها سقف بناية أحدي الفنادق بالقاهرة أثناء استعدادها لتقديم إحدى الفقرات ضمن حفل غنائي كبير بالقاهرة، في حادث مفاجئ هز الوسط الفني، وتم نقل رزان على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة في حالة حرجة.

آخر أعمال رزان مغربي

وكان آخر أعمال رزان مغربي هو مشاركتها في بطولة مسلسل "الضاحك الباكي"، وظهرت فيه بدور الممثلة الاستعراضية "بديعة مصابني"، ويشارك في بطولة "الضاحك الباكي" عدد كبير من الفنانين إلى جانب عمرو عبد الجليل، وعلي رأسهم رزان مغربي وفردوس عبد الحميد وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

وايضا شاركت مغربي في فيلم ولاد رزق 3 بالسينمات، وشارك في العمل كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، سيد رجب، إياد نصار، رزان مغربي، نسرين أمين محمد لطفي، وعدد كبير من النجوم ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، كما طرحت أغنية “عادي عادي” من كلمات وليد نشأت، ألحان أحمد نبيل، ووليد نشأت، وتوزيع شريف الوسيمي، ميكس وماستر خالد رؤوف، وهي أغنية شبابية تحمل طابع الصيف وملائمة للحفلات كونها ذات إيقاع سريع ومبهجة.