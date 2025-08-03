نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «في أحدث ظهور».. هيفاء وهبي تتألق بفستان مكشوف الكتفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بفستان طويل بأكمام طويلة مكشوف الكتفين.

أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

واختارت هيفاء وهبي فستان طويل بلون اللافندر مكشوف الكتفين وبفتحة جانبية طويلة كشفت عن ساقها، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها ووضعت مكياجا بألوان رقيقة.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ميجا ألبوم غنائي يضم للمرة الأولى قرابة الـ 20 أغنية والذي يتوقع له صناع الألبوم أن يكون مرحلة جديدة فارقة وأكثر تميزا فى مشوارها الفنى المتفرد، وتتعاون مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين بمصر والعالم العربي منهم تامر حسين وإيهاب عبدالواحد، محمد يحيى، وسام عبد المنعم، ملاك عادل، أحمد المالكي ونور.

تستعد هيفاء لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "مملكة"، حيث تشارك في بطولته أمام النجم مصطفى شعبان. الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج عبد الوهاب السيد، الذي يُجري حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال هيفاء وهبي

وكان اخر اعمال هيفاء وهبي هي الاغنيه الدعائية لفيلم أحمد وأحمد، وجاء في كلماتها: «يا أحمد.. بقي كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه؟ تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه؟ الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه!»