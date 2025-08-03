نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم قتل اختياري وريد فلاج.. انتصار تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة انتصار خلال الفتره الحالية حالة من النشاط الفني في الأعمال السينمائية حيث تشارك في مسلسلي قتل اختيارى وولد وبنت وشايب، كما تشارك في فيلمين وهما ريد فلاج والسادة الأفاضل.

فيلم السادة الأفاضل

تشارك انتصار في بطولة فيلم السادة الافاضل مع النجوم محمد ممدوح وطه دسوقى وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج كريم الشناوى، ومقرر طرحه في السينمات الفترة المقبلة.

فيلم ريد فلاج

وايضا تشارك في فيلم بعنوان ريد فلاج بطولة النجوم أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير، من اخراج محمود كريم، وتأليف أحمد محي، وقصة كيرو أمين، ومن المقرر أن يعرض فى موسم رأس السنة كموعد مبدئى.

مسلسل قتل اختيارى

كما تشارك في مسلسل قتل اختيارى مع بجانب الفنان أحمد خالد صالح وركين سعد، والمسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج محمد بكير، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، وعرضه على شاشات المتحدة قريبا.

مسلسل ولد وبنت وشايب

وحرصت علي المشاركة في مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة أشرف عبد الباقى، ويشارك فى البطولة وليلى أحمد زاهر، ونبيل عيسى ومروان المسلماني وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.

فيلم إن غاب القط

وتنتظر عرض فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية.