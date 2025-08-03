نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انطلاق عرض أفراح إبليس 3 بطولة جمال سليمان عبر شاشة MBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لشاشة قناة " MBCمصر" عبر حسابها بموقع انستجرام، عن موعد انطلاق عرض أفراح إبليس 3 بطولة جمال سليمان.

موعد عرض أفراح إبليس 3 عبر شاشة MBC

وتبدأ شاشة " MBC مصر"، غدًا "الإثنين" في عرض الموسم الثالث من مسلسل "أفرح إبليس" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 9:00 مساءً.

ابطال مُسلسل "أفراح إبليس 3"

ويضم مُسلسل "أفراح إبليس3" من بطولة جمال سليمان، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبو ريه، محمد عادل، أحمد صفوت، مني عبد الغني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

قصة مُسلسل "أفراح إبليس 3"

لتبدأ أحداث الموسم الثالث ببحث همام عن تكوين ثروة جديدة ويسلك الكثير من الطرق الغير مشروعة وفي الوقت ذاته يشتعل الصراع مرة أخري بينه وبين خالد وعابد، وفي الوقت الذي تتزايد فيه الصراعات بين الأطراف المُختلفة تًظهر الأحداث الجوانب الأخري في الشخصيات حيث حالات الحب والزواج تتداخل بين المُتصارعين مما يدفع الجميع لمزيد من التشابك والأحداث للكثير من التشويق والإثارة.

آخر أعمال جمال سليمان

وكان آخر أعمال جمال سليمان هو مسلسل "أهل الخطايا" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025. المسلسل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. تدور أحداث المسلسل حول قصص حقيقية لجرائم وقعت في مصر، ويتكون من 15 حلقة.