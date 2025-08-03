نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 أغسطس.. عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو علي شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية منصة شاهد علي موقع انستجرام، عن عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بطولة عصام عمر.

موعد عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو علي شاهد

ومن المقرر عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو علي شاهد يوم 7 أغسطس، وذلك لأول مرة بعد عرضه في السينمات في يناير 2025.

قصة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول شخصية حسن شاب ثلاثيني يتورط برفقة كلبه رامبو الذي يعتبره صديقه الوحيد في حادث خطير دون ذنب تكشف عنه الأحداث، ليصبح فجأة حسن مطاردًا من قِبل جاره كارم، الأمر الذي يدخل في صراعات معه، مما يدفع حسن للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول.

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

والفيلم من بطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، والعمل من تأليف خالد منصور ومحمد الحسيني، إخراج خالد منصور في أولى تجاربه الاحترافية في الإخراج، ومن إنتاج محمد حفظي.

أحدث اعمال عصام عمر

ومن ناحية أخرى، ينتظر عصام عمر عرض فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، ويلعب عصام خلاله دور ضابط، والفيلم بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

اخر اعمال عصام عمر

وكان اخر اعمال عصام عمر هو عُرض فيلم سيكو سيكو مؤخرًا في السينما، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد عصام عمر خلاله شخصية شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقي بدور Gamer، ونجح الفيلم فى تحقيق إيرادات ضخمة حيث تجاوزت إيراداته 188 مليون جنيه.