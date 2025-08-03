سينتيا خليفة بطلة فيلم "سفاح التجمع" مع أحمد الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة سينتيا خليفة لبدء تصوير أولى مشاهدها في فيلم "سفاح التجمع"، من بطولة النجم أحمد الفيشاوي.

وتجسد خلاله شخصية لبنى ياقوت، زوجة سفاح التجمع الشخصية المحورية في القضية المثيرة للجدل، في حين يجسد أحمد الفيشاوي شخصية كريم سليم، المعروف بلقب سفاح التجمع الذي قتل ثلاث فتيات في شهر مايو من العام الماضي وأحدثت قضيته زلزالا في الرأي العام وضجة إعلامية كبرى في مصر.

وتقتحم سينتيا خليفة عالم السينما المصرية بأولى بطولاتها السينمائية في مصر، ومن المقرر بدء تصوير مشاهده والإعلان عن باقي طاقم العمل خلال أيام، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومن إنتاج أحمد السبكي.

ويأتي فيلم سفاح التجمع ضمن انتعاشة فنية تعيشها سينتيا خليفة مؤخرا تزامنا مع العديد من الأعمال الدرامية المصرية والعالمية التي تشارك في بطولتها، آخرها مشاركتها في مسلسل "ابن النادي" مع النجم أحمد فهمي الذي يعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية.

كما وضعت سينتيا بصمتها في السينما العالمية عبر مشاركتها في بطولة فيلم المريخ الأبيض "White Mars" مع النجمة العالمية لوسي هيل، نجمة مسلسل Pretty Little Liars، والفنان البريطاني لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي ادريس ألبا.



كما يعقب الفيلم مشاركتها في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأمريكي Borderline، بصحبة الفنان البريطاني لوسيان لافسكونت نجم مسلسل نتفليكس الشهير Emily in Paris.