نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة: فيسبوك بقى مليان ذباب وكذب.. وقررت أبعد شوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة أثارت الجدل، أعلنت الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قرارها بالابتعاد المؤقت عن المنصة، موجهة انتقادات حادة لما وصفته بـ "الجو السلبي" المسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصّت بالذكر فيسبوك، الذي قالت إنه أصبح بيئة طاردة مليئة بالأكاذيب والعدائية والتربص.

هجوم على الصحافة الكاذبة والذباب الإلكتروني

في منشور ناري، هاجمت بدرية طلبة بعض الفئات التي ترى أنها ساهمت في تدهور بيئة السوشيال ميديا، ووصفتهم بـ "المرتزقة الذين أهانوا مهنة الصحافة" من خلال نشر أخبار مفبركة ومضللة، وانتقدت أيضًا صفحات مجهولة الهوية وصفتها بـ "صفحات تحت بير السلم"، والتي تستغل الأخبار بهدف تصفية الحسابات، إلى جانب هجومها على من يخوضون في الأعراض والذباب الإلكتروني واللجان المنظمة للهجوم على الشخصيات العامة.

سبب الابتعاد المؤقت عن المنصة

أكدت الفنانة أن قرارها بالابتعاد عن فيسبوك يعود إلى رغبتها في الابتعاد عن العناوين الملتوية التي تهدف فقط إلى جمع المشاهدات، واستغلال محتواها دون إذن، بالإضافة إلى التعليقات المسيئة التي تتلقاها باستمرار.

وأشارت إلى أنها لن تعود إلى المنصة إلا إذا تغير "الجو العام"، مؤكدة أن صفحتها الرسمية هي الحساب الوحيد المعتمد لها، لتفنيد أي صفحات مزيفة قد تنتحل شخصيتها.

رأي صريح في قضية البلوجرز المقبوض عليهم

تزامن منشور بدرية مع تصاعد الجدل حول القبض على عدد من صناع المحتوى عبر "تيك توك"، حيث أثارت تصريحاتها ردود فعل واسعة بعد أن نشرت تعليقًا قالت فيه:

"الحقيقة بتزعل وساعات بتوجع، وأنا حَفضل أقول الحق بتاع ربنا، الشمتانين في البلوجرز اللي اتقبض عليهم غيرانين من الفلوس اللي بتدخلهم من الدعم على التيك توك."

وأشارت إلى أن الشماتة ليست من منطلق أخلاقي، بل بدافع الغيرة من النجاح المادي، مضيفة: "سيبك من اللي يقولك إنه فرحان علشان البلد تتنضف... اللي محتواه قليل الأدب يتعاقب، واللي غير محترم يتعاقب، لكن اللي ربنا كرّمه من غير أي شبهات، ده رزقه وحقه، ومحدش بياخد رزق حد."

تفاعل واسع على مواقع التواصل

لاقى منشور بدرية طلبة تفاعلًا واسعًا بين مؤيدين لخطوتها ومتابعين اعتبروا حديثها دفاعًا غير مباشر عن بعض البلوجرز، في وقت تشن فيه السلطات حملات ضد من يسيئون إلى القيم المجتمعية عبر المحتوى المصوَّر.

وبين الهجوم والدعم، تبقى بدرية واحدة من أبرز الأصوات الجريئة في الوسط الفني التي لا تتردد في التعبير عن رأيها بوضوح، حتى وإن أثار ذلك عاصفة من الجدل.