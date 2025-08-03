نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معروضات تراثية وعروض فنية تجسد إبداعات شباب "أهل مصر" في ختام الملتقى 22 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، حفل ختام الملتقى الثقافي الثاني والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

حضر الفعاليات د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، أحمد يسري، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، والمدير التنفيذي للملتقى، ونجلاء فوزي، مدير قصر ثقافة العمال، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بجولة للحضور داخل المعرض الفني الذي ضم نتاج الورش الإبداعية والفنية التي استمرت على مدار أسبوع، عاكسة طاقات الشباب ومهاراتهم في تحويل الأفكار إلى منتجات فنية أصيلة مستوحاة من بيئاتهم الثقافية المتنوعة.

وتنوعت المعروضات ما بين منتجات ورشة "الخيامية" التي قدمها الفنان عماد محمد، والتي تميزت بأشكال تراثية مستلهمة من الطبيعة المصرية كزهرة اللوتس والأسماك، وأعمال ورشة "الحفر في الصدف" مع الفنان جلال عبد الخالق، التي تناولت موضوعات عن النيل والصناعات التراثية.

ورش فنية

كما شمل المعرض نماذج لأعمال فنية نتاج ورشة "الطرق على النحاس" للفنان يوسف جلال، بجانب مشغولات خشبية لعناصر الحارة الشعبية نتاج ورشة "الأركت" للفنان أيمن السعدني، وقطعا فنية مصنوعة من الجلد الطبيعي والصناعي قدمها المشاركون نتاج ورشة المشغولات الجلدية للمدربة أسماء خميس، بالإضافة إلى قطع ديكورية مميزة مصنوعة من مادة الريزن صممت بإشراف مهندس الديكور نادر حسن، وأخرى نتاج ورشة الديكوباج المدربة مها محب، فضلا عن نماذج مزخرفة من فن الفيانسيه عكست الحس الجمالي للمتدربين، بإشراف أميمة رشاد، والحلي التي تنوعت ما بين العقود والمشغولات اليدوية بالأحجار ذات الألوان المبهجة، بإشراف المدربة نهى الكاشف.

في كلمتها، أعربت د. حنان موسى عن تقديرها لمستوى التنظيم والأعمال الفنية التي قدمها المشاركون، مؤكدة سعادتها بما لمسته من طاقات إبداعية وشغف لدى الشباب.

ونقلت تحيات وزير الثقافة ورئيس الهيئة للحضور، مشيدة بالدور المحوري لمشروع "أهل مصر" في دعم الشباب، وتعزيز قيم الانتماء الوطني لديهم.



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن جودة الحياة تبدأ بتحديد الأهداف وترتيب الأولويات، موجهة الشكر والتقدير للمدربين والإداريين وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح الملتقى.

عرص فيلم خطوط

وتواصلت الفعاليات بعرض فيلم قصير بعنوان "خطوط"، نتاج ورشة الرسوم المتحركة للدكتور محمد ربيع، والذي استخدم فيه المشاركون خامة الصلصال وتقنيات التحريك، أعقبه عرض فيلم وثائقي نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي للدكتور محمد إسماعيل.

مسرحية بعنوان “إحنا مين.. إحنا فين”

كما تضمن الحفل عرضا مسرحيا بعنوان "إحنا مين.. إحنا فين"، نتاج ورشة الدراما المسرحية، إخراج الفنان أسامة عبد الرؤوف، تناول قضايا اجتماعية معاصرة، بجانب عرض تعبيري نتاج ورشة البانتومايم للمخرج عمرو حمزة، جسد فكرة التلاقي بين أبناء الوطن رغم اختلاف البيئات الثقافية.

واختتم الحفل بتكريم القائمين على الملتقى، من مدربين وإدارات مشاركة، تقديرا لجهودهم في إنجاح الفعالية التي استضافت 120 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الست: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (حلايب، الشلاتين، أبو رماد)، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من المناطق الآمنة بالقاهرة، والمحافظة المضيفة.

الملتقى الثقافي الثاني والعشرون نفذ من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

وشمل 12 ورشة فنية وحرفية، ولقاءات تثقيفية، بجانب أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة، وجولة حرة بشارع المعز تعرف خلالها الشباب على تاريخ الصناعات التراثية.

مشروع أهل مصر

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.