شعبية الأنفوشي" وأطفال "أوبرا عربي" يفتتحان "صيف بلدنا" بجمصة اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم -

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "صيف بلدنا"، بمحافظة الدقهلية، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، ويقام المهرجان برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

مهرجان صيف بلدنا

وتتنوع العروض ما بين الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وتقام يوميا بمدينة جمصة على المسرح الروماني بكورنيش المدينة، في الثامنة مساء، وتقدم مجانا للجمهور والمصطافين، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفنون وتعزيز التواصل الثقافي مع المواطنين في المدن الساحلية خلال موسم الصيف.

أبرز العروض الفنية

ويشهد اليوم الافتتاحي عرضا فنيا يتضمن فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور السكندري، تقدمها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، كما تشارك فرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة رنا بركات بمجموعة من الاسكتشات الفنية والعروض المستوحاة من زمن الفن الجميل.

وتقدم عروض المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنفذها الإدارات العامة التابعة المهرجانات والفنون الشعبية والموسيقى، وذلك أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات، منها: الأقصر للفنون الشعبية، أطفال أوبرا عربي، مصطفى كامل للموسيقى العربية، الوادي الجديد للفنون الشعبية، كورال التذوق للموسيقى العربية، المنيا للفنون الشعبية، أبو قير للموسيقى العربية، الغردقة للفنون الشعبية، بورسعيد للموسيقى العربية، بني سويف للفنون الشعبية، الأنفوشي للموسيقى العربية، قنا للفنون الشعبية، أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، الحرية للفنون الشعبية، كورال الجيزة الثقافي، مطروح للفنون الشعبية، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، طنطا للموسيقى العربية، وأطفال بورسعيد للفنون الشعبية.

كما يصاحب المهرجان المستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، أنشطة متنوعة كورش الحكي والفنون التشكيلية، وعروض المسرح التفاعلي، والأنشطة المخصصة للأطفال، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بقيادة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية، برئاسة د. عاطف خاطر.

ويأتي المهرجان في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية من خلال تقديم تجارب فنية حية تعكس ثراء الموروث الشعبي المصري، وتدعم الموهوبين من مختلف الأعمار.