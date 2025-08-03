نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "سينما 30" يختتم عروض قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مسرح السامر، بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "سينما 30"، آخر عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

العرض المسرحي "سينما 30"

العرض لفرقة البحيرة القومية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وتدور أحداثه في حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، حول مخرج مصري يعود من أمريكا لتصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية، لكنه يصطدم بواقع مرير.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح وحصد جائزة المركز الأول مناصفة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، ويستمر عرضه حتى بعد غد الاثنين.

عروض قصور الثقافة بمهرجان المسرح المصري

وقدمت هيئة قصور الثقافة في المهرجان منذ انطلاقه عروض: "مرسل إلى" لفرقة قصر ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول وإخراج محمد فرج، و"شارع 19" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني وإخراج عمرو حسان، و"اليد السوداء" لفرقة بورسعيد النوعية "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير وإخراج بيشوي عماد، و"لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، و"أول من رأى الشمس" لفرقة قصر ثقافة روض الفرج، تأليف محمد عادل وإخراج أحمد زكي، وذلك ضمن ستة عروض تشارك بهم الهيئة.

وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.