نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد تروج لفيلمها الجديد "درويش" مع عمرو يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة تارا عماد لأحدث أعمالها السينمائية، فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بدور العرض السينمائية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت تارا عماد البوستر الدعائي الذي يحمل صورتها، وأرفقت به تعليقًا: "استنوا تارا عماد في دور كاريمان، فيلم درويش 13 أغسطس في مصر و28 أغسطس في جميع سينمات الوطن العربي".



تفاصيل فيلم درويش



وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.