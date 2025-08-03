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فرقة رضا نجوم تتلألأ على مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية

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فرقة رضا نجوم تتلألأ على مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - برئاسة الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية انطلقت مساء أمس السبت 2 أغسطس بنجاح ليلة من ليالى حفلات "فرقة رضا" التي بدأت يوم الخميس الماضي 31 يوليو وتستمر حتي يوم  8 أغسطس الجاري علي خشبة مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية بقيادة د.كريم راشد.

فرقة رضا بمسرح الإسكندرية 

 

وتقدم نجوم الفرقة بقيادة د. ايناس عبد العزيز باقة كبيرة من أجمل الاستعراضات والتابلوهات التي اشتهرت بها علي مدار تاريخها الفني ويعشقها جمهورها العريق من داخل مصر وخارجها ونجحت الفرقة مع كل حفلة في رسم البسمة والسعادة علي وجوه كل الحضور.

فقرات فرقة رضا 

 

افتتح الستار بإستعراض "حلاوة شمسنا"، ثم "اسكندراني"، "اغاني"، "اغنية الحجالة"، "الحجالة"، "تنورة"، واختتمت العرض بإستعراض "النوبة"، المشرف الفني د.محمد الفرماوي، مدربين محمد زينهم، أحمد فاروق، مني فاروق.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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