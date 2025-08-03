رامي صبري يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي صبري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في دبي، يوم 30 من شهر أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

وفي وقت سابق، أزاح رامي صبري، الستار عن أجدد ألبوماته الغنائية الذي يحمل اسم «أنا بحبك أنت»، وتم طرحه كاملا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وكافة المنصات الموسيقية.



أغنية «الحب عيبنا»،

ومن آخر أعمال رامي صبري الغنائية أيضًا كانت أغنية «الحب عيبنا»، والتي جاءت كتتر لمسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهي من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي.