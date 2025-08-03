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إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها

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  • إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها 1/3
  • إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها 2/3
  • إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الإعلامية داليا الخطيب، مذيعة الراديو 9090، لحادث سير خطير بطريق العلمين، مما أدى إلى إصابتها ببعض الكدمات والجروح إلى جانب تهشم مقدمة سيارتها.

حادث داليا الخطيب

 

ونشرت داليا صورًا للحادث على صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقت منشورها بتعليق عبرت فيه عن رضاها بقضاء الله وقدره، قائلة: "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل".

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نبذة عن داليا الخطيب

 

يذكر أن الإعلامية داليا الخطيب تم اختيارها مؤخرا كعضو في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 

وأعلنت نقابة الإعلاميين عن انضمام داليا الخطيب ضمن نخبة من خبراء الإعلام، بهدف متابعة أداء وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وضمان التزامها بمعايير المهنية وشفافية التغطية الإعلامية.

 

وتهدف اللجنة إلى تقديم تقارير دقيقة تبرز مدى التزام الإعلام بمعايير ميثاق الشرف المهني، وتعزيز مصداقية الانتخابات وتوثيق المعلومات الموجهة للجمهور، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختلفة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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