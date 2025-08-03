نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد عدوية يحيي حفلًا غنائيًا في المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في المنصورة، يوم 15 من شهر أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

محمد عدوية يقدم تتر مسلسل “منتهي الصلاحية”





وكان محمد عدوية قد شارك فى موسم رمضان الماضى، بغناء تتر مسلسل "منتهي الصلاحية" برفقة دبل زوكش، والتتر من كلمات محمد حسني وألحان إسلام رفعت وتوزيع الوايلي، وأعرب محمد عدوية عن حماسه لتلك التجربة.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

والمسلسل كان بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، تامر نبيل، حسن مالك، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

آخر حفلات محمد عدوية



يذكر أن آخر حفلات محمد عدوية كانت في بورتو المنيا، وقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.