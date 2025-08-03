نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية محسن محيي الدين في مسلسله الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد عشاق الدراما الاجتماعية والرومانسية لموسم مليء بالمفاجآت مع عودة النجم القدير محسن محيي الدين إلى الشاشة الصغيرة، حيث يجسد دور والد النجمة السورية مرام علي ضمن أحداث مسلسل "قهوة 2"، والذي تقرر انطلاق عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل.

العمل الجديد يواصل حصد الاهتمام منذ الإعلان عن تصويره بقيادة المخرج أحمد فهمي، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي تتخلله قصص إنسانية معقدة تجمع بين الحب والانتقام والصراعات العائلية. ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محسن محيي الدين ومرام علي كل من: أحمد فهمي، تارا عماد، كريم العمري، هبة السماحي، سامح عبد الحميد، مع انضمام نخبة من النجوم الشباب وعلى رأسهم عصام السقا وعبد الله عبد العاطي.

الجزء الثاني من المسلسل يضم 30 حلقة كاملة تكمل أحداث الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المنصات الرقمية وشاشات العرض التلفزيوني، حيث يقدم العمل مزيجًا متوازنًا بين الدراما الاجتماعية والرومانسية الممزوجة بالإثارة والغموض، فيما يعد الجمهور بكشف أسرار جديدة وصراعات غير متوقعة بين أبطاله.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة مجموعة من الأسماء اللامعة في الدراما المصرية والعربية، من بينهم: هالة صدقي، أحمد صيام، يسرا اللوزي، خالد سليم، دنيا عبد العزيز، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة التي أضافت روحًا جديدة لأحداث العمل. ويعد محسن محيي الدين إضافة خاصة للمسلسل لما يمتلكه من تاريخ طويل في تجسيد الأدوار المركبة والآباء أصحاب الحضور الطاغي.

من جهة أخرى، تأتي مشاركة النجمة السورية مرام علي لتضيف بعدًا عربيًا واسعًا للمسلسل، خاصة بعد تألقها في أعمال درامية بارزة مؤخرًا داخل مصر وخارجها. ويعد ظهورها بدور ابنة محسن محيي الدين فرصة مثالية لتقديم ثنائية مؤثرة ومليئة بالمفاجآت في سياق الأحداث.

ومع انطلاق عرض المسلسل في سبتمبر 2025، ينتظر الجمهور موسمًا دراميًا استثنائيًا يواصل نجاح الجزء الأول ويمنح المشاهدين جرعة من الإثارة والتشويق، في تجربة جديدة تجمع بين أجيال مختلفة من النجوم داخل عمل واحد متكامل العناصر.