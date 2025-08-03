أنطوني هوبكنز يحيي شخصية هانيبال ليكتر في رسالة مرحة لكيم كارداشيان



القاهرة - محمد ابراهيم -



أشعل النجم العالمي أنطوني هوبكنز مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو غير تقليدي جمع بين الطرافة والحنين إلى شخصياته السينمائية الشهيرة. فقد ظهر هوبكنز مرتديًا أحد منتجات العناية بالبشرة الخاصة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وهو قناع “شد الوجه” المصمم لمكافحة التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة، بطريقة ذكّرت الجمهور فورًا بمشهد أسطوري من فيلمه الشهير “صمت الحملان”، حيث قدّم شخصية الطبيب المرعب “هانيبال ليكتر”.

اللقطة المفاجئة التي شاركها هوبكنز عبر حساباته الرسمية لم تكن مجرد إعلان عابر لمنتج تجميلي، بل تحوّلت إلى مشهد سينمائي مصغّر جمع بين الكوميديا والرعب. فقد ظهر النجم المخضرم مبتسمًا خلف القناع الذي بدا قريبًا جدًا من القناع الحديدي المخيف الذي اشتهر به في الفيلم، بينما كان يوجّه رسالته إلى كيم كارداشيان قائلاً بروح دعابة لافتة:

"شكرًا كيم، أشعر أنني أصغر بعشر سنوات.. ولا تفوتي دعوة العشاء"

الجمهور تفاعل بحماس مع الفيديو الذي مزج بين الماضي والحاضر، حيث اعتبره البعض تكريمًا غير مباشر لأيقونة هوليوود التي حصدت جائزة الأوسكار عن دورها في “صمت الحملان”، بينما رأى آخرون أن هوبكنز نجح في تحويل إعلان تجميلي بسيط إلى لحظة ترفيهية كاملة بلمسة سينمائية خاصة به.

اللافت أن ظهور هوبكنز بهذا الشكل لم يكن الأول له بروح الدعابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عرف عنه في السنوات الأخيرة ميله لمشاركة جمهوره مقاطع مرحة تظهر شخصيته الحقيقية بعيدًا عن أدواره الدرامية الثقيلة. وبالرغم من تقدمه في العمر، ما يزال الممثل البريطاني يحافظ على حضوره القوي، سواء أمام الكاميرا أو على السوشيال ميديا، حيث يثبت في كل مرة أنه قادر على المزج بين الرقي والمرح في الوقت نفسه.

الفيديو الأخير أثبت أن أنطوني هوبكنز، البالغ من العمر 87 عامًا، ما زال يحتفظ بكاريزمته السينمائية، وأن شخصية “هانيبال ليكتر” لن تغيب عن ذاكرة الجمهور بسهولة، بل يمكن أن تعود في أي لحظة بروح فكاهية كما حدث في هذه الرسالة المرحة لكيم كارداشيان.