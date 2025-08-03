ملحمة تجسس هندية تغزو شاشات مصر: هريثيك روشان يشعل الأكشن في War 2



القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد دور العرض المصرية هذا الشهر لاستقبال تجربة سينمائية استثنائية مع وصول الفيلم الهندي المنتظر "War 2" في 14 أغسطس، حيث يَعِد الجمهور بجرعة مكثفة من التشويق والإثارة ضمن عالم الجاسوسية الذي خطف الأنظار منذ انطلاق الجزء الأول عام 2019. الفيلم الجديد يوقعه المخرج أيان موكرجي ويجمع بين أسطورتين من نجوم السينما؛ النجم هريثيك روشان العائد مجددًا بدور العميل كبير دهاليوال، والنجم التيلجو جونيور إن تي آر في أول ظهور له في بوليوود بدور العميل فيكرام، إلى جانب حضور لافت للنجمة كيارا أدفاني.

وتدور أحداث الفيلم حول مواجهة مشتعلة بين كبير الذي ينقلب على مبادئه، وخصمه فيكرام الذي يُكلّف بمطاردته عبر معركة عالمية حابسة للأنفاس، تمزج بين الأكشن المذهل والصراعات الإنسانية العميقة. ويأتي الفيلم كحدث سينمائي مميز، إذ يُعرض للمرة الأولى في مصر بتقنية "دولبي سينما" المزودة بتقنيات دولبي فيجن ودولبي أتموس، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وسمعية غامرة.

“War 2” سيُطرح عالميًا باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو، ويتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال الهندي، ليحمل معه أجواءً احتفالية لعشاق بوليوود في كل مكان. الفيلم ليس مجرد أكشن مبهر، بل رحلة مثيرة تمزج بين المغامرة والتحدي والدراما التي تترك بصمة قوية على قلوب المتفرجين.