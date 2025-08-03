محمد عدوية يشعل ليالي المنصورة بحفل استثنائي ويكشف عن مفاجآت غنائية قادمة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم محمد عدوية لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة المنصورة يوم 15 أغسطس الجاري، حيث يلتقي جمهوره بمجموعة من أجمل أغنياته التي عشقها محبوه عبر السنوات، إلى جانب أشهر روائع والده الراحل، أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية. ومن المنتظر أن يعيش الحضور أجواءً مميزة تجمع بين الطرب الشعبي الأصيل والإيقاعات الحديثة التي تميز أسلوب عدوية الفني.

وكشف الفنان الشاب عن خطة فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، إذ يستعد لطرح سلسلة من الأغاني المنفردة “سينجل” على فترات متقاربة، واعدًا جمهوره بمفاجآت موسيقية تحمل أشكالًا متنوعة وصوتًا مختلفًا يليق بثقتهم ودعمهم المستمر له. وأكد عدوية أنه يسعى دائمًا لتقديم تجارب موسيقية متطورة تترك بصمة حقيقية لدى المستمع، معتبرًا جمهوره شريكًا أساسيًا في مشواره الغنائي.

يذكر أن محمد عدوية كان قد طرح مؤخرًا أغنيته “يا جدع” عبر قناته الرسمية وجميع المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات وليد الراعي وألحان وتوزيع مرسال، ولاقت تفاعلًا كبيرًا بين عشاقه على السوشيال ميديا.