تعرف على تفاصيل تصدر هند عاكف تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة هند عاكف مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، بعد ساعات من انتشار شائعة مثيرة للجدل حول إلقاء القبض عليها، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين.

وفي أول تعليق رسمي على ما تم تداوله، نفى المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للفنانة، صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة لا تعدو كونها شائعة مغرضة تم ترويجها بهدف إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام.

وأوضح فرحات، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن البيان المزيف الذي تم نشره حول القبض على الفنانة هند عاكف نُسب لشخص يصف نفسه بـ"إعلامي"، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تُعد جريمة نشر أخبار كاذبة وتستوجب المساءلة القانونية. وأضاف قائلًا: "إلى متى سيظل مروجو الشائعات أحرارًا دون محاسبة قانونية؟"، في إشارة إلى خطورة انتشار مثل هذه الأخبار التي يمكن أن تمس سمعة الفنانين والمشاهير.

وأكد المحامي أنه بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك في نشر وترويج هذه الشائعة، موضحًا أن القانون المصري واضح في معاقبة كل من يختلق أو يروج أخبارًا كاذبة تمس الأفراد والمجتمع. وانتقد فرحات حالة الانسياق السريع خلف الشائعات على مواقع التواصل، والتي أصبحت أرضًا خصبة لانتشار الأخبار المغلوطة دون تحقق أو تدقيق.

وفي سياق متصل، كشف فرحات عن تفاصيل بلاغ رسمي تقدم به ضد البلوجر الشهيرة "رورو البلد"، على خلفية ما وصفه بسلوكيات مخالفة للقيم العامة وتتنافى مع الآداب المجتمعية، يقوم بها بعض صناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن البلاغ تم تقديمه إلى نيابة قصر النيل الجزئية، والتي باشرت التحقيقات بشكل فوري، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال قيد الفحص القانوني.

وأشار المستشار القانوني إلى أن البلاغ المقدم تضمن مقاطع مصورة موثقة لما اعتبره محتوى مخالفًا للقانون والأعراف، ويشجع على سلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا. كما نفى صحة الأنباء المتداولة عن القبض على البلوجر "رورو البلد"، مؤكدًا أنها مجرد شائعة جديدة تهدف إلى إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة أعلى على حساب الحقيقة.

واختتم فرحات تصريحاته بالتأكيد على ضرورة نشر الوعي القانوني بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء أي محتوى مثير للجدل يهدف إلى كسب الشهرة السريعة على حساب القيم والمبادئ. كما شدد على استمرار مبادراته القانونية لمحاربة الظواهر السلبية على الإنترنت، موضحًا أنه سبق له التقدم ببلاغات مشابهة في قضايا رأي عام، انتهت بتحركات قانونية جادة من قبل النيابة العامة.