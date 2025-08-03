نسرين طافش تخطف الصدارة على جوجل.. "روقان" يشعل صيف 2025 ويحوّلها لتريند الساعات الأخيرة



القاهرة - محمد ابراهيم -



نجحت النجمة نسرين طافش في خطف الأضواء وتصدر تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية "روقان" التي أطلقتها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، لتعود بقوة إلى منافسة موسم صيف 2025 بأغنية تحمل أجواءً صيفية مرحة وإيقاعًا عصريًا لاقى استحسان الجمهور فور صدوره.

الأغنية التي لم يمر على طرحها سوى 24 ساعة تقريبًا، اقتربت مشاهداتها من حاجز 100 ألف مشاهدة، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهور نسرين عن إعجابه بكلمات العمل وألحانه وأجوائه المبهجة التي تناسب أجواء الصيف. الأغنية من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى باسي، وتوزيع موسيقي لمحمود الشاعري، أما الفيديو كليب فجاء بتوقيع المخرج حسام الحسيني، الذي قدّم نسرين في لوحات تصويرية مفعمة بالحيوية والطاقة الإيجابية.

هذا النجاح يعيد نسرين طافش بقوة إلى صدارة المشهد الفني، بعدما قدّمت آخر أعمالها السينمائية في فيلم "الدشاش" مع النجم محمد سعد، حيث لعبت دور زوجته ضمن إطار كوميدي اجتماعي مليء بالمفارقات، فيما جسد سعد شخصية زعيم عصابة. الفيلم شكّل أيضًا عودة التعاون بين محمد سعد والفنانة زينة بعد غياب امتد 17 عامًا منذ لقائهما في فيلم "بوشكاش" عام 2008، وضمت قائمة أبطاله نخبة كبيرة من الفنانين منهم خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، ومريم محمود الجندي، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.