رحمة حسن تشعل جوجل باعتراف صادم عن معاناتها مع تساقط الشعر بعد تجربة طبية مريرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة المصرية رحمة حسن خلال الساعات الماضية قائمة تريند محركات البحث على موقع جوجل، بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بمنشور صادم تروي فيه تفاصيل أزمتها الأخيرة مع تساقط الشعر بشكل كبير وصل إلى حد الصلع من الجذور، مؤكدة أنها تمر بحالة نفسية سيئة للغاية منذ وقوع هذه الأزمة الصحية التي لم تتوقعها. وأوضحت الفنانة الشابة أن سبب ما حدث لها يعود إلى زيارتها لإحدى العيادات الشهيرة، والتي اتهمتها بأنها كانت السبب وراء هذه الكارثة الصحية التي أصابتها بالصدمة والإحباط، مشيرة إلى أنها فقدت جزءًا كبيرًا من ثقتها بنفسها بعدما انعكست هذه المشكلة على حالتها النفسية بشكل سلبي للغاية.

رحمة حسن، التي تعد واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن موهبة، عُرفت منذ بداياتها الفنية بتقديم أدوار متنوعة تجمع بين الرومانسية والاجتماعية والكوميدية، حيث حصدت مكانة مميزة في قلوب الجمهور بفضل أدائها الطبيعي وجاذبيتها على الشاشة. ولم تقتصر شهرتها على الأعمال الفنية فحسب، بل تحظى أيضًا بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل أي منشور لها يتحول بسرعة إلى حديث الساعة، كما حدث مع اعترافها الأخير الذي أشعل النقاش بين الجمهور حول مخاطر بعض الإجراءات التجميلية والعيادات غير الآمنة.

ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي تستعد فيه رحمة حسن للعودة إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل "إيجار قديم" الذي يشارك في بطولته النجم شريف منير، والمقرر انطلاق عرضه على قناة ON في الثامنة مساءً غدًا السبت. وتجسد رحمة ضمن أحداث العمل دور زوجة الفنان حازم سمير، حيث يعيش الزوجان مع طفلهما داخل العمارة السكنية التي تدور فيها معظم الأحداث، في إطار درامي اجتماعي يناقش قضايا إنسانية مرتبطة بسكان العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم. ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم من بينهم فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.