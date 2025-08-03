لهذا السبب...وفاء عامر تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة الكبيرة وفاء عامر قائمة تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد سلسلة من التطورات التي شغلت الرأي العام، إثر أزمتها الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الفني والإعلامي. وجاء هذا التصدر عقب البيان الصحفي الذي أصدرته النجمة المصرية، نافية فيه كل ما أُثير حول سفرها خارج البلاد هربًا من التحقيقات، مؤكدة أنها متواجدة في مصر وتتابع سير الإجراءات القانونية بشفافية كاملة، ومعربة عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لكشف الحقيقة وإنصافها أمام كل ما وُجه إليها من اتهامات.

وكانت وفاء عامر قد وجدت نفسها مؤخرًا في مواجهة حملة إلكترونية واسعة، بعدما نشرت صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك" مقاطع فيديو مثيرة للجدل، اتهمتها فيها بالضلوع في قضايا خطيرة تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون أي مستندات أو أدلة قانونية تؤكد صحة هذه المزاعم. هذه الاتهامات الخطيرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة من التعاطف والغضب في الوقت ذاته، بين متابعي النجمة الشهيرة الذين اعتبروا أن ما يحدث حملة منظمة للنيل من سمعتها الفنية والشخصية.

وفي مواجهة هذه التطورات، تحركت الفنانة وفاء عامر على الصعيد القانوني بشكل فوري، حيث تقدمت ببلاغات رسمية ضد صانعة المحتوى، مؤكدة أنها لن تصمت أمام هذه الافتراءات التي تمس شرفها وكرامتها ومسيرتها الفنية الممتدة لسنوات طويلة، مشددة على أنها ستدافع عن حقوقها المدنية والقانونية حتى النهاية، ولن تتهاون مع كل من يحاول تشويه صورتها أمام جمهورها أو المجتمع.

وعلى صعيد متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي تضامنها الكامل مع النجمة وفاء عامر، مؤكدة أنها تتعرض لحملة مغرضة تهدف للنيل منها ومن تاريخها الفني، وأن النقابة لن تسمح بمرور هذه التجاوزات دون محاسبة قانونية. وأوضحت النقابة أنها شكلت لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة القضية عن كثب، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الفنانة والدفاع عن حقوقها باعتبارها إحدى أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية.

كما شددت النقابة في بيانها على أن وفاء عامر فنانة كبيرة تحظى بتاريخ مشرف في الوسط الفني، ولها مواقف وطنية وإنسانية معروفة، وأنها ستظل رمزًا من رموز الفن المصري، مؤكدة دعمها الكامل لها في مواجهة أي حملة تشويه أو ادعاء كاذب. وقد تواصلت النقابة مع النجمة للاطمئنان عليها، ومتابعة تطورات الموقف القانوني لحظة بلحظة، معبرة عن ثقتها الكاملة في أن العدالة ستأخذ مجراها قريبًا.

ويُذكر أن تصدر وفاء عامر لتريند جوجل جاء بعد ساعات قليلة من نشر بيانها الأخير، حيث تداول جمهورها ومحبوها تصريحاتها بشكل واسع، مؤكدين دعمهم المطلق لها ومستنكرين ما وصفوه بـ"حملات التشويه" التي تطال رموز الفن في مصر. كما تفاعل العديد من النجوم مع الأزمة، موجهين رسائل دعم معنوية للفنانة الكبيرة، ومؤكدين أن مكانتها الفنية وجماهيريتها لن تهتز بمثل هذه الادعاءات، وأن الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا.