راغب علامة يوجه رسالة محبة وتقدير لمصطفي كامل كنقيب وشاعر وملحن ومطرب

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه النجم اللبناني راغب علامة رسالة مليئة بالمحبة والتقدير للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" كونه كنقيب وكشاعر وملحن ومطرب بعد الأزمة الأخيرة.

وقال اللبناني راغب علامة في بيان له عبر حساباته الرسمية، تعليقًا على اتصال دار بينه وبين النقيب مصطفى كامل: كان الحديث بيننا بكل النوايا الطيبة، وأؤكد على أن هذا الوضع لا يخدم أحدًا، ولا أقبل أن يكون هناك أي خلاف على الإطلاق.



وأضاف: من يتطاول على النقيب، كأنه تطاول عليّ وعلى جمهوري شخصيًا، وأنا أتشرف بزيارة النقابة في أي وقت، وأُقدّر مصطفى كامل كنقيب وكشاعر وملحن ومطرب.

وشدد راغب علامة على أهمية الحفاظ على الصورة الجميلة للفن والفنانين، قائلًا: واجبنا أن نسعد الجماهير لا أن نفرّقها، وصورتنا لازم تفضل جميلة، وكل الإشكاليات نعتبرها سحابة وعدّت».

واختتم حديثه قائلًا: كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى مليئة بالمحبة والشفافية، وما يعنينا هو أن تبقى مصر دائمًا وجهة أساسية لكل مبدع، فهي ستظل هوليوود الشرق.

ووجّه علامة رسالة حب إلى جمهوره المصري والعربي قائلًا: «بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس».

وقد لاقت التغريدة تفاعلًا واسعًا من المتابعين على المنصة، حيث أعرب الكثير من الجمهور عن إعجابهم بهذه الروح الطيبة بين الفنان راغب علامة والفنان مصطفى كامل، مؤكدين على أهمية التضامن والدعم المتبادل في الساحة الفنية.