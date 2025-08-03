أحمد عصام يبهر جمهور مهرجان العلمين بابتكار "مدفع التيشيرتات" لحفل عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - في مشهد استثنائي جمع بين التكنولوجيا والإبداع، خطف أحمد عصام، خبير المؤثرات البصرية والألعاب النارية، الأضواء خلال حفل الفنان عمرو دياب الذي أُقيم في إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك بابتكاره جهازًا فريدًا أُطلق عليه اسم "مدفع التيشيرتات".

ابتكار غير مسبوق في حفلات الشرق الأوسط

لم تكن المفاجأة مجرد عرض ناري، بل جهاز مبتكر أطلق تيشيرتات للجمهور بطريقة احترافية ومتزامنة مع أداء دياب لأغنيته الشهيرة "شايف قمر"، حيث تزامن إطلاق التيشيرت مع كلمة "قمر"، في لحظة ألهبت حماس الآلاف من الحاضرين في مدرجات U Arena.



وخلال الحفل، توجه "الهضبة" بالشكر مباشرة إلى أحمد عصام على المسرح، قائلًا: "حابب أشكر أحمد عصام، مصمم الفايروركس، اللي صمّم لي المدفع دا واللي هيفرقع تي شيرتات للجمهور."



الجدير بالذكر أن هذه التيشيرتات موقّعة من النجم عمرو دياب شخصيًا، في لمسة إنسانية مميزة زادت من حماسة الجمهور.

هذه الإشادة العلنية من نجم بمكانة عمرو دياب، تعكس حجم الثقة والإبداع الذي يتمتع به عصام، الذي سبق أن تعاون مع كبار الفنانين في الوطن العربي، واعتُبر رائدًا في تحويل الحفلات الغنائية إلى عروض ترفيهية متكاملة.