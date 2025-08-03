نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد رمضان يروج لـ فيلم أسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد رمضان لفيلمه الجديد "أسد"، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان يروج لـ فيلم أسد

وشارك محمد رمضان عبر حسابه بموقع انستجرام صور جديدة من كواليس أحدث أفلامه “أسد”.

شخصية محمد رمضان في فيلم “أسد”

ويقدم محمد رمضان شخصية "علي الفارسي"، وهو قائد العبيد الذين قادوا ثورة كبيرة ضد الجيش العباسي عام 1280 ميلادية.

قصة فيلم “أسد”

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

ابطال فيلم “أسد”

ويضم فيلم “أسد” بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو فيلم "ع الزيرو" بطولة كل من النجوم: نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل.

وايضا طرح أغنية الواد طالع لأبوه، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان مصطفى تاج، توزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس، الميكساج والماسترينج يسري العربي، صولو تاتا الشافعي.