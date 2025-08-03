نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. طرح البوسترات الفردية لـ أبطال فيلم درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “درويش” بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، البوسترات الدعائية لأبطال الفيلم الذى من المقرر طرحه خلال شهر اغسطس.

موعد طرح فيلم “درويش”

ومن المقرر طرح فيلم “درويش” فى دور العرض السينمائية المصرية يوم ١٣ أغسطس الجاري ويوم ٢٨ فى جميع انحاء الوطن العربي.

شخصية عمرو يوسف في فيلم درويش

ويقدم عمرو يوسف في الفيلم شخصية "درويش"، النصاب الذكي وصاحب الكاريزما الآسرة، الذي يثير الكثير من التساؤلات حول نواياه الحقيقية.

قصة فيلم درويش

ويقدم فيلم "درويش" توليفة درامية مشوّقة تمزج بين الإثارة، الكوميديا، بالإضافة إلى الخيانة والعلاقات المعقدة. كما يدفع المشاهدين للتساؤل حول تعريف البطل الحقيقي.

أبطال فيلم درويش

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

أحدث اعمال عمرو يوسف

ويذكر ان عمرو يوسف بدا مؤخرا تصوير الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، الذي يتناول العلاقات الزوجية وتحدياتها في ظل وجود الأطفال، ويأتي هذا الجزء بطابع أكثر نضجًا وواقعية مقارنة بالجزء الأول، ويضم أيضًا مجموعة مميزة من النجوم.