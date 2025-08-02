نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. محمد بشير يكشف عن كوبليه محذوف من أغنية بتميل في فيلم انت عمري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب محمد بشير لأول مرة كواليس جديدة عن أغنية بتميل الشهيرة من فيلم انت عمري وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له.

وكشف بشير عن كواليس اختيار المخرج خالد يوسف لأغنية بتميل في أحداث الفيلم بعد أكثر من جلسة جمعته بمحمد بشير وفريق عمل الأغنية والتي كانت خارج حسابات خالد يوسف في البداية إلى أن تذكرها بشير وعرضها عليه ووافق عليه فورا والتي استعدوا لها في أكثر من بروفة حتى تتم بأفضل شكل كما ظهرت بالفيلم وكشف لأول مرة مرة عن كوبليه محذوف منه وهو:

بتميلي علي ميلي تتهجي مراسيلي

وتعومي على عومي وتزهري يومي

بالورد وتخيلي

يانجمة بتحومي لا أعتب ولا تلومي

غنيت فغنيلي

مراسيل إليك ياجميل

قلب الحبيب مايخاف

وبتميل

وكشف بشير في كوبليه عن كواليس مشهد تصوير الأغنية وأن أول من شجعه أثناء التصوير هو هاني سلامة حتى لا يخاف من الكاميرا ثم سرعان ما اندمج مع فريق عمل الفيلم وجمعته أكثر من جلسة غناء مع منة شلبي أثناء تصوير المشاهد الأخرى بالفيلم وقال “كنا بنغني ونهزر كتير لدرجة ان خالد يوسف كان بيجري ورانا علشان يعرف يصور المشاهد”

وتحدث بشير عن رقصته مع نيللي كريم بالأغنية وأكد أن نيللي من ألطف الفنانات التي تعرف عليهن وتقابلوا بعد سنوات من الفيلم وتذكروا كل هذه الكواليس وأصرت على التقاط صورة معه بأحد المطاعم بوسط البلد

وأكد بشير أنه لم يشعر بالضيق بسبب اعتقاد البعض أن الأغنية للفنان محمد منير قائلا "محمد منير ده الرمز بتاعنا وهو اللي فتحلنا المجال كلنا نمشي وراه"

وتحدث بشير عن غيابه الفني طوال هذه السنوات قائلا "مافيش حظ شوية لأن كنت المفروض أتواجد في مسلسلي شيخ العرب همام والخواجة عبد القادر واعتذرت لعمل آخر بمساحة أكبر لم يكتمل وأيضا كان في مشروع للتواجد في فيلم كف القمر لم يكتمل لكن أحضر الآن لأغاني جديدة بعد الألبوم الأخير الذي طرحته منذ عدة سنوات"

يذكر أن فيلم "إنت عمرى" من إخراج خالد يوسف وتأليف محمد رفعت، ومن بطولة نيللى كريم، هانى سلامة، منة شلبى، هشام سليم، رجاء الجداوى، وعبدالرحمن أبو زهرة.