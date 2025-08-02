نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يكشف عن تفاصيل وموعد طرح ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المطرب محمد حماقي إن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن من المهرجانات التي يحبها بشدة ويحرص على التواجد فيها، مؤكدًا: "بحب أغني على مسرحها ورجعت من جديد اغني عليه، ويمكن ماكانش فيه تحضيرات زيادة، لكن حرصت على تقديم أغاني ما غنيتهاش قبل كده هنا، خصوصا اللي نزلت بعد 2014".

وعبر المطرب محمد حماقي خلال تصريحات خاصة إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي عن سعادته الشديدة بسبب تفاعل الجمهور مع أغانيه وترديده لها طوال الحفل، قائلًا: "الحمد لله الجمهور كان متفاعل والحفلة كانت جميلة واتبسطت بيها".

وأضاف أنه من مدرسة الألبوم الكامل لكونه يعطي مساحة للتعبير والتنوع ويمنح الجمهور القدرة على اكتشاف أفكار جديدة ويمكن من خلاله طرح أفكار فنية مميزة وغير تجارية وهذا الأمر لا يمكن تنفيذه خلال الأغاني السنجل.

وتابع أن هذا الصيف شهد منافسة شديدة بعد نزول أكثر من ألبوم ناجح، معلقًا: حاسس إن الصناعة بتنتعش من جديد، وده شيء يسعد الجمهور ويغني الساحة الفنية، والألبوم الجديد بتاعي هيعجب الناس وخلاص شبه استقرينا على شكله وعدد الأغاني، وفاضل بس اللمسات النهائية.