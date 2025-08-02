فيديو.. "تيكي تاكا" أغنية صيفية جديدة لـ عماد جلولي

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أحمد جودة - القاهرة - نجم ستار أكاديمي عماد جلولي يطرح كليب "تيكي تاكا"



أطلق الفنان التونسي عماد جلولي، نجم برنامج "ستار أكاديمي 4"، أغنيته الجديدة "تيكي تاكا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية المختلفة.

نجم ستار أكاديمي عماد جلولي يطرح كليب "تيكي تاكا"

أغنية "تيكي تاكا" تحمل طابعًا مرحًا وإيقاعًا صيفيًا منعشًا، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في تونس بأجواء مليئة بالحيوية، تحت إدارة المخرج أمين معالج، أما الكلمات فكتبها الشاعر الغنائي محمد شكري، في حين تولى محمد أبو زيد التلحين والتوزيع.

عماد جلولي يطرح كليب أغنية "تيكي تاكا" بتوقيع المخرج أمين معالج

يخاطب عماد جلولي محبوبته في أغنية "تيكي تاكا" بأسلوب رومانسي خفيف الظل ما يجعل الأغنية مثالية لأجواء الصيف، والعمل بمثابة دعوة للبهجة والانطلاق، ويُظهر جانبًا عفويًا ومرِحًا من شخصية جلولي الفنية.

وتقول كلمات أغنية "تيكي تاكا":



من بره هالله هالله

من جوه احلى والله

خطفت قلبي من طله

بس قشطه عادي

ده عيونها دي قوية

جت سيطرت عليا

خلتني شوية شوية

اسلم قلبي وانا راضي



ايه ده مالها.. في جمالها ... دي كاريزما ما شوفت مثالها

يا روقانها .. وجنانها .. ملكة عصرها وأوانها



قلبي داير وراها

طالب ايدها ورضاها

خارج نطاق الخدمة

عايش في نطاق هواها

فساتينها دي فتاكة

جابت قلبي بشياكة

دي بتلعب في المشاعر

لعب جامد تيكي تاكا

فرفوشة.. نعنوشة.. طيبة أو ي مش افوشة

قطقوطه.. وكيوته.. ناعمه وزي البسكوتة



استر بقا يا ساتر

دي جمالها بجد ساحر

و صوتها ساحل قلبي

من غير ما اروح الساحل

مشيتها إيقاع وطبلة

بترج الأرض رجة

شفايفها جريمة كاملة

قادرة تسوي الهوايل



عسلية... معدية .. بطلة وقمرة وعالمية

دي طعامه.. بزياده ... دي حماده وهما حماده.

وفي سياق متصل، يقف عماد جلولي على تحضيرات ألبومه الغنائي الذي يضم 10 أغانٍ متنوعة بين اللهجات اللبناني والتونسي والمصري كما يتضمن الألبوم أغاني من نوعية الراب، ولم يتم الاستقرار على العدد النهائي للأغاني به إذ من الوارد أن يحتوي على أكثر من 10 أغاني.



وطرح عماد جلولي خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني على طريقة "السينجل" منها: كليتولي لحمي، "C'est trop tard"، اليوم الشعب قال كلامو، ما نسيت، وغيرهم.

وآخر الأغاني التي طرحها عماد جلولي أغنية "عيونك وطن" طرحها عماد جلولي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد شكري، ألحان حازم أحمد، توزبع حمدي المهيري.



الجدير بالذكر أن عماد جلولي له تجربة في التمثيل عبر المسلسل اللبناني "جيران" وهو بطولة علي السعد، سالي أحمد، خليفة سالم، جوزيف عطية، عماد جلولي، وآخرون، تأليف منى طايع، فكرة رولا سعد، إخراج أسد فولادكار.

مسلسل "جيران" دراما كوميدية اجتماعية، تجمع نجوما من ستار أكاديمي في قصص واقعية من صلب حياة جيل الشباب العربي، ويعالج مشاكل يعيشها مجموعة شباب وفتيات من عدة دول من الوطن العربي، اجتمعوا في لبنان بهدف التحصيل العلمي، وسكنوا في مبنى واحد، الشباب في شقة مقابلة لشقة الصبايا، وبحكم الجيرة تتفاعل القصص أمام التحديات الحياتية اليومية في إطار يكشف الصراع التقليدي بين جيلهم وجيل الأهل من جهة، وأيضا مشاكلهم الخاصة وتلك التي تخلق من جراء التعاطي اليومي فيما بينهم.