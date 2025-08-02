نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصي الحلاني يطرح أغنيته الجديدة " قلبي شاطر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاصي الحلاني يطرح أغنيته الجديدة " قلبي شاطر "

أطلق الفنان عاصي الحلاني أغنيته الجديدة بعنوان "قلبي شاطر" وتعاون الحلاني بهذا العمل مع الشاعر نعمان الترس، والألحان مع الفنان خليل أبو عبيد، أما التوزيع والماسترينغ فحملا توقيع ريمي مراد.

تفاصيل أغنية " قلبي شاطر":

"قلبي شاطر" تأتي ضمن سلسلة من الإصدارات التي يحرص عاصي الحلاني على تقديمها بين الحين والآخر، محافظًا على توازنه بين اللون الطربي الأصيل والإيقاعات المعاصرة التي تلامس ذوق الجمهور المتنوع.

" قلبي شاطر " تم إطلاقها على القناة الرسمية " يوتيوب " للفنان عاصي الحلاني، وعلى كافة المتاجر الموسيقية، والإذاعات والمحطات الفضائية العربية.

أحدث حفلات عاصي الحلاني:

وبعد نجاح حفليه في البحرين، يستعد فارس الغناء العربي لإحياء سلسلة من الحفلات هذا الصيف في لبنان ودول عربية عدّة، وسط ترقّب كبير من محبيه الذين ينتظرون جديده على أحرّ من الجمر. وأوّل الحفلات المرتقبة في جزيرة قبرص يوم 12 يوليو في فندق “غراند سافاير”، يليها حفل منتظر ضمن مهرجان القبيات في 10 يوليو، يليها حفل في 26 يوليو في بالمز بيروت، ويتابع في حفل جماهيري في مطعم شمس الأصيل في النبطية جنوب لبنان، ويختتم جولته الصيفية بحفل في قبرص مجددًا في فندق “ميريت رويال” بتاريخ 27 سبتمبر المقبل.

آخر أعمال عاصي الحلاني

طرح النجم اللبناني عاصي الحلاني، مؤخرا أغنيته الجديدة أربعين خمسين، كلمات: ضياء الميالي، ‏ألحان: عادل العراقي، ‏توزيع: إليان دبس، ‏إخراج: أحمد المنجد، وحققت حتى الآن ملايين المشاهدات على اليوتيوب ونالت إشادات الجمهور.