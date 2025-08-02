نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينا صوفيا راقصة باليه تمثل نقطة نور في حياة كريم فهمي وصبا مبارك في 220 يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتهي أحداث الحلقة الرابعة بحضور قوي وخاطف للنجمة الصاعدة لينا صوفيا كراقصة باليه في أول ظهور لها بمسلسل 220 يوم،، ليمثل ظهورها نقطة نور في حياة والديها أحمد (كريم فهمي) ومريم (صبا مبارك) في ظل حالة الظلام التي يعيشها الأب بعد علمه بإصابته بمرض خطير ينبئ بموته.



بفستانها الأبيض وحركاتها الناعمة، تخطف بهية (لينا صوفيا) القلوب وتبث حالة من التفاؤل والأمل في حياة مديدة لوالدها. فبعد علمه بإصابته بسرطان في المخ، يقرر أحمد (كريم فهمي) الكاتب الروائي الشهير أن تدور أحداث روايته الجديدة حول ابنته المنتظرة "بهية" والتي حملت فيها أمها مريم (صبا مبارك) بعد سنوات ومحاولات طبية عديدة للإنجاب.



نتابع مع أحمد قصة ميلاد بهية وتطورها على مدار مراحل عمرها المختلفة، فنعيش معه داخل خياله ونتوحد مع رغبته في رؤيتها بعد 220 يوم، هي فترة الحمل، وألا يحول المرض المفضي إلى الموت بينه وبينها.

فهل ستتحق أمنية أحمد ويتمكن من رؤية بهية في النهاية؟ وهل ستصبح بهية باليرينا حقًا مثلما يتمنى؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.



220 يوم عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.