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أحمد جودة - القاهرة -



أعربت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، عن فخرها وامتنانها للدور الكبير الذي قام به الفنان الأستاذ الدكتور أشرف زكي خلال فترة رئاسته للأكاديمية، مؤكدة أن ما تحقق في عهده يُعد صفحة مضيئة في تاريخ المؤسسة، وتجسيدًا حقيقيًا لقوة الإرادة والإخلاص في العمل العام.

وقالت الدكتورة غادة جبارة في تصريح صحفي:

"الدكتور أشرف زكي لم يكن فقط رئيسًا للأكاديمية، بل كان قائدًا وملهمًا لمئات الإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة، وجعلت من الأكاديمية نموذجًا يُحتذى به في التطوير المؤسسي والفني. نحن في الأكاديمية نعتز كثيرًا بما قدمه وما يزال يقدمه، سواء خلال رئاسته أو من موقعه كأستاذ وعميد سابق للمعهد العالي للفنون المسرحية".

رئيسة أكاديمية الفنون: الدكتور أشرف زكي قاد الأكاديمية في حقبة ذهبية لا تُنسى

وأضافت رئيسة الأكاديمية: "لقد شهدنا في عهده مشروعات كبرى تحققت على أرض الواقع بعد سنوات من التوقف، منها التأسيس الجديد لفرع الأكاديمية بالإسكندرية، وبيت الفن، ودار الضيافة، وتأثيث مدارس الفنون، وتأسيس المدارس التكنولوجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية على نحو غير مسبوق".

وأشارت إلى أن "الأكاديمية منذ انتهاء رئاسة الأستاذ الدكتور فوزي فهمي، مرت بفترات من التباطؤ، ورغم جهود الرؤساء المتعاقبين التي نُكنّ لها كل التقدير، إلا أن فترة الدكتور أشرف زكي تظل متميزة بإيقاعها السريع ومردودها الواضح، وقدرتها على تحويل الأحلام إلى إنجازات ملموسة".

واختتمت الدكتورة غادة جبارة تصريحها قائلة:

"نحن نُدين بالعرفان لكل من خدم هذه المؤسسة العريقة، لكننا نفخر على نحو خاص بالدكتور أشرف زكي، الذي سيظل اسمه محفورًا في تاريخ الأكاديمية، كنموذج للفنان الإداري، والقيادي المحب لمؤسسته وأبنائها، والعاشق لتراب المسرح والفن والإبداع".