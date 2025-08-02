بوستر "فلاش باك" يخطف الأنظار قبل عرض أولى حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" يوم 9 أغسطس

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لحكاية "فلاش باك"، أولى الحكايات ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والمقرر عرضها يوم الجمعة 9 أغسطس على شاشة DMC ومنصتي Watch It و"شاهد"، لتبدأ أولى خطوات العمل الذي يضم سبع حكايات مشوّقة ومستقلة.

وتصدر البوستر النجم أحمد خالد صالح والفنانة الشابة مريم الجندي، وسط تفاعل لافت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا التصميم وعبّروا عن حماسهم لانطلاق الحكاية الأولى، خاصة مع الأجواء البصرية التي تعكس طابعًا من الغموض والتشويق والدراما النفسية.

"فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وبطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، وضيف شرف خالد أنور.

المسلسل يضم سبع حكايات منفصلة، لكل منها فريق عمل مختلف، ويحمل توقيع المنتج كريم أبوذكري، ويُعد من أكثر الأعمال المرتقبة خلال موسم أغسطس.