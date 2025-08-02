«الصلع».. رحمة حسن تتصدر التريند رغم غيابها عن الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة رحمة حسن خلال الساعات الماضية محركات البحث جوجل، وذلك بعدما أعلنت عن سبب غيابها وبداية معاناتها مع الصلح من الجذور.

رحمة حسن تتصدر التريند رغم غيابها عن الفن

وشاركت رحمة حسن متابعيها بصورة صادمة لشعرها عبر حسابها على موقع انستجرام أكدت فيها أنها بدأت تعاني من الصلع من الجذور.

تفاصيل إصابة رحمة حسن بالصلع

وكتبت رحمة: "شعري ابتدا يقع من الجذور ويقع أكتر بعد ما روحت عيادة في الزمالك والمفروض أنه أفضل حاجة موجودة.. كشفت وعملت التحليل المطلوبة كلها، كان شعري عادي خفيف تعبان لكن مش بيقع كام شعرة عادي، بعد ما روحت وعملت التحليل الدكتورة قالتلي كلها تمام ممكن بس الحديد نازل شوية، ممكن ناخد حديد، وهنعمل بلازمة من دمك يعني حاجة كويسة وآمان مية في المية!".

وأضافت رحمة حسن:" المهم روحت وسألتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! أخبار الضغط بتاعك إيه، قولت مش عارفة، قالتلي طيب المهم عملت البلازمة وميزوثاربي!، مش بلازمة بس! الكارثة أنه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي، وطبعا أنا معرفتش غير لما روحت البيت لأن كان ضربات قلبي غريبة وحاسة اني تعبانة ودماغي تقيلة، بشوف الفاتورة لقيته أنها حططلي مينوكسيديل دون ما ترجعلي الأول وأنا كنت بس مفروض أعمل بلازمة فقط من دمي.. بس من ساعتها شعري بيقع كل يوم ومفيش بيبي هير بيطلع أصلا ولو طلع بيقع تاني على طول".

واختتمت رحمة: "لو أعرف من الأول مكنتش روحت أبدا.. لأنهم حطولي حاجة أول مرة أستعملها دون ما يرجعولي الأول.. وفي حاجة مهمة زي دي كان عندي ثقة قبل ما أروح لكن طبعا بعد اللي حصل مروحتش تاني أبدا وشعري فضل يقع من ساعتها.. أكتر وأكتر وكل الناس عارفة انك لو استعملت المينوكسيديل مينفعش يتوقف.. وهم عملوا الكارثة دي دون ما يقولولي الأول حتى، ومن ساعتها وأنا شعري ونفسيتي في الأرض".

آخر أعمال رحمة حسن

وكان آخر أعمال رحمة حسن هو مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.