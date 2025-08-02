التصوير الأسبوع المقبل.. تفاصيل حكاية ديجافو بطولة شيري عادل

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ الفنانة شيرى عادل تصوير أول مشاهد حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الأسبوع المقبل.

أبطال حكاية ديجافو

وتضم حكاية ديجافو كلا من: شيري عادل، أحمد الرافعي، عمرو وهبة، وهند عبدالحليم، من تأليف وسيناريو وحوار نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.

قصة حكاية ديجافو

وتدور احداث حكاية ديجافو حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعا غامضا.

تفاصيل حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو احدى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو المكوّن من 35 حلقة بواقع 7 حكايات كل حكاية من 5 حلقات، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، والعمل من إنتاج كريم أبو ذكرى.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It، صناع العمل قد انتهوا بالفعل من تصوير حكايتين هما "فلاش باك" و"بتوقيت 28"، ويواصلون حاليًا تصوير الحكايتين "Just You" و"هند"، ومع انضمام حكاية "ديجافو" إلى الجدول، يجري التحضير أيضًا لحكاية جديدة بعنوان "الوكيل".

آخر أعمال شيرى عادل

وكان اخر اعمال شيري عادل هو مسلسل "الوصفة السحرية" وشارك في بطولته إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.