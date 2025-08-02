تعرف على قائمة أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم للعدالة وجه آخر، ومن المقرر عرضه في الـ Off season.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر

وتضم قائمة أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر، كلا من: ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل، أمجد الحجار، وإسلام خالد.

موعد عرض مسلسل للعدالة وجه آخر

ومن المقرر عرض مسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال في الـ Off season خلال موسم الشتاء.

تفاصيل مسلسل للعدالة وجه آخر

ومسلسل للعدالة وجه أخر، مكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، يظهر خلاله ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني، بينما تقدم أروى جودة دور زوجته.

آخر أعمال ياسر جلال

وكان آخر أعمال ياسر جلال هو الجزء الثاني من مسلسل جودر الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولة العمل، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر

ومسلسل جودر من عالم ألف ليلة وليلة، ويدور في إطار اجتماعي فانتازي تشويقي، وتناول العمل حياة تاجر الأقمشة جودر والذي لعب دوره ياسر جلال، ومر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما قدم ياسر أيضًا شخصية الملك شهريار الذي يتزوج من شهرزاد والتي لعبت دورها ياسمين رئيس.