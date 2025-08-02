غدا.. ميرنا جميل ضيفة صاحبة السعادة ضمن مهرجان المانجا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة ميرنا جميل ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة مهرجان المانجا بمناسبة الصيف.

موعد حلقة ميرنا جميل مع صاحبة السعادة

ومن المقرر عرض حلقة ميرنا جميل مع صاحبة السعادة، غدا الأحد، الساعة 10 مساءًا على قناة dmc.

أحدث أعمال ميرنا جميل

ومن ناحية اخري، بدأت ميرنا جميل خلال الأيام الأخيرة تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، والذي جاء آخر أجزائه بعنوان دوري الأبطال وعُرض عام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من بطولة شيكو، هشام ماجد، ميرنا جميل، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.

أيضًا تعاقدت ميرنا جميل خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم الساحل الشرير إلى جانب علي ربيع، والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، والفيلم من بطولة علي ربيع، ميرنا جميل، أوس أوس، هالة فاخر، سامي مغاوري، وإيمان السيد، تأليف فادي أبو السعود وكان من المقرر أن يتولى سامح عبدالعزيز إخراجه قبل رحيله.

كما تستعد لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان الكراش، تشارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، وشيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي.

اخر اعمال ميرنا جميل

وكان آخر أعمالها في موسم دراما رمضان 2024، مسلسل بيت الرفاعي مع أمير كرارة، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وناقش خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية.

وشاركت ميرنا في مسرحية ألف تيتة وتيتة مع أكرم حسني، ومسرحية إس إس هانم من بطولة إسعاد يونس، وانتهى عرض العملين في شهر نوفمبر 2024، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما شاركت في مسلسل البيت بيتي 2، الذي عُرض في أبريل 2024 وجمعها بـ كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، وقت عرضه على منصة شاهد.