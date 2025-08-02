تامر حسني يتألق في حفله ببورتو مارينا: "مكنتش عايز أنزل من المسرح"

القاهرة - محمد ابراهيم -



أحيا النجم تامر حسني واحدة من أروع حفلات الصيف في بورتو مارينا، وسط حضور جماهيري ضخم تفاعل بحماس مع أغانيه، خاصة من ألبومه الأخير "لينا معاد"، والذي ردد الجمهور كلماته عن ظهر قلب.

وعبّر تامر عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل من خلال رسالة شكر نشرها عبر حساباته على السوشيال ميديا، قال فيها:

"حفلة بورتو مارينا كانت من أروع وأجمل الحفلات، شكرًا لكل العدد الرائع ده، من قلبي شرفتوني، ومكنتش عايز أنزل من المسرح أصلًا، وفرحتوني أوي بحبكم وترديدكم لألبوم 'لينا معاد' وأغانيه".

ووجّه تامر حسني الشكر إلى كل القائمين على الحفل والتنظيم المتميز، كما أثنى على جهود فريق العمل، منهم:

* عمرو خيري وأحمد عبد القادر (هندسة الصوت)

* طارق صبري (الإضاءة والشاشات)

* عماد نبيل (الصوت)

* محمد الألفي (التصوير)

تفاصيل الألبوم



ويضم الألبوم 16 أغنية، استطاعت 13 منها تحقيق 36.9 مليون مشاهدة خلال أول 4 أيام فقط من طرحها، في حين تجاوزت أغنيتا "حبيبي تقلان" و*"حلال فيك"* 25 مليون مشاهدة خلال شهر واحد. أما ديو "ملكة جمال الكون" مع الفنان الشامي فكان المفاجأة الكبرى بتحقيقه 87 مليون مشاهدة بمفرده خلال شهر، في رقم غير مسبوق بين أغاني الألبوم.

هذا النجاح الكبير يرسّخ مكانة تامر حسني كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ويؤكد أن جمهوره لا يزال متعطشًا لكل جديد يقدمه.



آخر أعمال تامر حسني



ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.