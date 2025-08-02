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بالصور.. محمد رمضان يحيي حفل سكاي العلمين الجديدة رغم تحديات الإلغاء ونرمين الفقي أبرز الحضور

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  • بالصور.. محمد رمضان يحيي حفل سكاي العلمين الجديدة رغم تحديات الإلغاء ونرمين الفقي أبرز الحضور 1/6
  • بالصور.. محمد رمضان يحيي حفل سكاي العلمين الجديدة رغم تحديات الإلغاء ونرمين الفقي أبرز الحضور 2/6
  • بالصور.. محمد رمضان يحيي حفل سكاي العلمين الجديدة رغم تحديات الإلغاء ونرمين الفقي أبرز الحضور 3/6
  • بالصور.. محمد رمضان يحيي حفل سكاي العلمين الجديدة رغم تحديات الإلغاء ونرمين الفقي أبرز الحضور 4/6
  • بالصور.. محمد رمضان يحيي حفل سكاي العلمين الجديدة رغم تحديات الإلغاء ونرمين الفقي أبرز الحضور 5/6
  • بالصور.. محمد رمضان يحيي حفل سكاي العلمين الجديدة رغم تحديات الإلغاء ونرمين الفقي أبرز الحضور 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان محمد رمضان مساء أمس الجمعة حفله المتعاقد عليه منذ أسابيع داخل سكاي العلمين بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وسط توقعات الإلغاء وتحديات الالتزام أمام جمهوره والجهة المنظمة بالتعاقد.

تفاصيل الحفل 


حضر رمضان حفل سكاي العلمين الجديدة بكامل أناقته وكان في استقباله منظما الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد.

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ولم يتحدث رمضان كثيرًا سوى بتوضيح للجمهور حول التزامه بالحضور من أجلهم تنفيذًا لكلمته وتعاقده مع منظما الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد وجميع القائمين والعاملين عليه ممن قد يتعرضوا لخسارة كبيرة فى حالة اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وان الجهة المنظمة تستهدف جلب وتنشيط السياحة العربية بالعلمين الجديدة.

أبرز الحاضرين بالحفل

 

وتفاعل الجمهور مع رمضان على مدى قرابة الساعتين وكان ضمن الحضور الفنانة نرمين الفقي والمنتج مصطفى سرور وأحمد أيوب والفنانة إيناس علي شقيقة ساندي بالإضافة إلى كابتن تامر بيجاتو وفايز أباظة والإعلامية شيماء السباعي وشيرين ربيع، وغيرهم.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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