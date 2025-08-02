نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل أسطوري.. عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة لا تنسى من ليالي مهرجان العلمين أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا هو الأضخم ضمن فاعليات المهرجان وذلك على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة.

كعادته واصل عمرو دياب تربعه على عرش حفلات الصيف بالساحل الشمالي، واحتشد الآلاف من عشاقه وجمهوره في مدينة العلمين الجديدة قبل الحفل بساعات طويلة وهم يرددون أغانيه.

الأغاني التي قدمها عمرو دياب في الحفل

أجواء من البهجة استقبل بها الالاف نجمهم الأول في مسرح "يو أرينا" فور صعودة على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه على مدار ساعتين.

وقدم عمرو دياب فاصلًا من أجمل أغاني ألبومه الجديد ابتدينا، خاصة أغنية خطفوني التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، قبل أن يغني لهم أغنية "بابا" التي احتلت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وحرص النجم عمرو دياب على مشاركة جمهوره الغناء في أغنية بابا وكذلك أغنية شايف قمر التي تفاعل معها الجمهور بشدة، كما قدم من ألبومه الجديد أغنيات، متقلقش، يابخته، ومليش بديل.

وواصل الهضبة تقديم مجموعة من أجمل أغانية منها، لو اتساب، بحبه، زي ما انتي، وميدلي من أغاني نور العين وليلي نهاري والعالم الله.

عمرو دياب يوجه التحية لصناع ألبومه ابتدينا

وحرص الهضبة على توجيه التحية لصناع ألبومه ابتدينا، ووجه تحية خاصة للملحن عمرو مصطفى الذي تعاون معه في أغنيتي خطفوني وابتدينا.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد تصدر قوائم الاستماع عبر منصات أنغامي وسبوتيفاي بأغنيات ألبومه ابتدينا، كما احتل فيديو كليب أغنية خطفوني تريند موقع يوتيوب كأكثر الفيديوهات مشاهدة منذ طرحه.