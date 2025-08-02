نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق اسم أحمد زويل على استديو 45 بمبنى ماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق اسم العالم الكبير علي استديو 45 بالإذاعة المصرية.

جاء ذلك بعد إطلاق اسم عبدالقادر حاتم على إحدى قاعات ماسبيرو، وفي الذكرى التاسعة لرحيل كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل.

وقال أحمد المسلماني في بيان له: “إن الإعلام العلمي يعاني تراجعًا كبيرًا، ونحن بصدد دراسة كيفية النهوض به، وقد أعلن التليفزيون المصري في هذا الصدد عن إطلاق برنامج كلام في العلم مع الدكتور سامح سعد، كمقدمة لبرامج علمية أخرى، واليوم نتذكر بكل التقدير العالم العربي الأشهر الدكتور أحمد زويل، والذي حاز على جائزة نوبل منفردًا في الكيمياء عام 1999، وقد كان للإذاعة المصرية دور كبير في تقديمه للرأي العام المصري والعربي”.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “كان للإعلامية الكبيرة آمال فهمي وبرنامجها الشهير علو الناصية، دور كبير في تقديم الدكتور زويل لجمهور عريض من المستمعين، وقد كان من حظي أني كنت ضيفًا مرات عديدة علي الأستاذة آمال للحديث عن الدكتور زويل وتبسيط أبحاثه العلمية، وقد كان لإذاعيين آخرين دور كبير في الإضاءة علي العالم الكبير، وكان الدكتور زويل بدوره واحدًا من جمهور الإذاعة في الفترات التي كان يقضيها في مصر، واليوم ونحن نتشرف بإطلاق اسمه على استديو 45 إذاعة، فإننا نكرم أنفسنا بتكريم أحد أعظم علماء العرب منذ الحسن بن الهيثم وحتي اليوم”.

وتابع: “يعمل مركز ماسبيرو للدراسات بالتعاون مع القناة الثقافية وإذاعة البرنامج الثقافي، على إعداد ندوة موسعة بشأن واقع ومستقبل الإعلام العلمي في مصر، وذلك في إطار مبادرة أشمل تقودها الهيئة بهدف تبسيط العلوم، واجتذاب جيلي (زد) و(ألفا) نحو الثقافة العلمية، وإتاحة المعرفة الجادة لغير المتخصصين”.