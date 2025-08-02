سليم سحاب: هناك خطة لتحويل الأفلام الغنائية القديمة إلى عروض مسرحية معاصرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المايسترو سليم سحاب، أن إعادة إحياء المسرح الغنائي في مصر يشكل تحديًا كبيرًا لكنه ضروري للحفاظ على الإرث الفني والثقافي الوطني، مضيفًا أن المسرح الغنائي كان ركيزة أساسية في تطور الموسيقى العربية وازدهارها خلال القرن العشرين، لكنه تراجع بسبب التكاليف العالية وصعوبات التمويل.

تصريحات سليم سحاب

وفي لقائه مع برنامج "صباح جديد" على شاشة القاهرة الإخبارية، أوضح سحاب أن هناك خطة لتحويل الأفلام الغنائية القديمة إلى عروض مسرحية معاصرة، مما يتيح تقديم المسرح الغنائي بطريقة حديثة تجذب الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن المشروع يتضمن استثمار المواهب الشابة وتدريبها على الأداء المسرحي والغنائي في آن واحد.

وأشار إلى أهمية الدعم المستمر من وزارة الثقافة والجهات الإعلامية لضمان استمرارية هذا المشروع وإعادة المسرح الغنائي إلى مكانته المرموقة، مؤكدًا أن التواصل بين الأجيال الفنية السابقة والحالية هو المفتاح للحفاظ على التراث وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وختم المايسترو حديثه بالتأكيد على أن عودة المسرح الغنائي ليست فقط حفاظًا على الماضي، بل فرصة لبناء مستقبل فني واعد لمصر، حيث يمكن للمواهب الجديدة أن تستفيد من تاريخ حافل وتقدم فنًا يعكس الهوية الوطنية ويواكب التطورات العالمية.