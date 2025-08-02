وفاء عامر تنفي مغادرتها البلاد وتؤكد ثقتها بالقضاء المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي لها، أنها ما زالت موجودة داخل مصر، نافيةً صحة الشائعات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سفرها إلى الخارج هربًا من التحقيقات.

تصريحات وفاء عامر

وشددت وفاء عامر على أنها تتابع مجريات التحقيقات بنفسها وبتواصل مباشر مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه لا توجد أي أسباب تستدعي مغادرتها أو هروبها، وأعربت عن ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المصري باعتباره الضامن لكشف الحقيقة وإنصاف المظلومين.

وكانت الفنانة قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى الجهات المعنية ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة تيك توك، وذلك بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهم وفاء عامر زورًا بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أي دليل أو مستند قانوني يدعم هذه المزاعم.

وأكدت وفاء عامر أن هذه الاتهامات باطلة ولا تستند إلى أي سند قانوني، وأنها محاولة واضحة لـالنيل من سمعتها الشخصية والمهنية، مضيفة أنها لن تتهاون في الدفاع عن اسمها وتاريخها الفني عبر المسارات القانونية.

نقابة المهن التمثيلية تتدخل وتعلن تضامنها الكامل

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أعلنت فيه دعمها الكامل للفنانة وفاء عامر، مشددة على أنها تتعرض لـ "حملة ممنهجة ومغرضة" تهدف لتشويه صورتها عبر الإنترنت.

وكشفت النقابة أنها قامت بتشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة القضية بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعة الفنانة، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه النقابة في الدفاع عن أعضائها ضد حملات التشويه والتجريح الإعلامي.

وأكدت النقابة أنها على تواصل دائم مع وفاء عامر للاطمئنان عليها، ومتابعة كل تطورات الموقف، مشيرة إلى أن الفنانة تُعد من أهم رموز الفن المصري، وتتمتع بسيرة فنية وإنسانية ووطنية مشرفة، ولا يمكن أن تكون هدفًا لمثل هذه الاتهامات العبثية.

واختتمت وفاء عامر بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل مسيرتها الفنية بثبات، ولن تسمح لتلك الإشاعات أن تعرقل مسارها أو تُسقط مكانتها بين جمهورها ومحبيها، مضيفة: "أثق أن القضاء المصري سينصفني.. ولن أتنازل عن حقي في ملاحقة كل من أساء لي قانونيًا وإعلاميًا".