فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم يتصدر شباك تذاكر السينما

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، نجاحًا كبيرًا، وذلك في أول أيام عرضه بـ دور العرض السينمائية، وشهد هذا العمل السينمائي عودتها للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها فيلم تسليم أهالي عام 2022.

إيرادات فيلم روكي الغلابة

وحصد فيلم "روكي الغلابة" إيرادات بلغت 4 ملايين جنيه أمس الجمعة، في يومه الثالث بدور العرض السينمائي ليحتل المركز الأول بشباك التذاكر، ويصبح إجمالي ايراداته بعد 3 أيام عرض ما يقرب من 10 ملايين جنية.

قصة فيلم روكي الغلابة



وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.